Autofahrerin aus Viersen : Zusammenstoß im Kreisverkehr

Bei dem Unfall wurde eine 60-jährige Frau leicht verletzt. Foto: Michael Scholten

Viersen/Willich Eine 52-jährige Autofahrerin aus Viersen hat am Mittwoch in Willich eine Pedelecfahrerin angefahren. Bei dem Unfall wurde die 60-jährige Tönisvorsterin leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr bog die Viersenerin mit ihrem Wagen in einen Kreisverkehr ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei die im Kreisverkehr befindliche, vorfahrtberechtigte Pedelecfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelecfahrerin zu Boden.

(mrö)