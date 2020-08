Schwerer Unfall in Viersen-Süchteln : Autofahrerin schleudert gegen Baum

Schwerer Unfall in Viersen-Süchteln

Viersen Bei dem Verkehrsunfall in Viersen-Süchteln wurde eine 39-jährige Nettetalerin schwer verletzt.

Erst fuhr sie gegen einen Kartoffelroder, dann schleuderte sie gegen einen Baum: Eine 39-jährige Autofahrerin aus Nettetal ist am Mittwochabend in Viersen-Süchteln schwer verletzt worden. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt, musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.