Unfall in Schwalmtal-Waldniel : Autofahrer nimmt Schüler auf dem Fahrrad die Vorfahrt

Ein zwölfjähriger Schüler musste nach einem Unfall in ein Hospital gebracht werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Schwalmtal Ein zwölfjähriger Schüler ist am Donnerstag um 18.50 Uhr bei einem Zusammenstoß verletzt worden; er musste per Rettungswagen in ein Hospital gebracht werden.

