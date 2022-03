Polizeieinsatz in Viersen : Autofahrer mit mehr als ein Promille unterwegs

Die Polizei stoppte am Sonntagabend in Viersen-Dülken einen betrunkenen Autofahrer. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Polizisten haben am Sonntag gegen 22 Uhr in Viersen-Dülken den Führerschein eines 34-jährigen Autofahrers sichergestellt. Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, hatte der Viersener laut Ergebnis eines Alkoholtests einen Wert von über einem Promille.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuvor hatten die Polizisten den Betrunkenen gleich zwei Mal getroffen. Zunächst waren sie zu einem vermeintlichen Zahlstreit in eine Gaststätte in der Dülkener Innenstadt gerufen worden. Den Verdacht des 34-jährigen Gastes, er habe in der Kneipe zu viel bezahlt, entkräftete das Einsatzteam nach Angaben des Polizeisprechers. Kurze Zeit begegnete das Team dem 34-Jährigen erneut: Diesmal saß er hinter dem Lenkrad seines Autos und war auf dem Weg nach Hause. Die Einsatzkräfte stoppten ihn. Nach dem Alkoholtest musste er eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(naf)