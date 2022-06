Vorfall in Viersen : Autofahrer übersieht Roller

Bei dem Unfall reagierte der Senior rasch, wurde aber verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Bei einem Verkehrsunfall an der Morsterzstraße in Viersen ist am Mittwoch um 14.30 Uhr ein Mann leicht verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall an der Morsterzstraße in Viersen ist am Mittwoch um 14.30 Uhr ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer (24) von seinem Grundstück auf die Mosterzstraße fahren und achtete dabei nicht auf den fließenden Verkehr. Deshalb kollidierte er beinahe mit einem Mofa. Dessen Fahrer (75) kam aus Richtung Rheinstraße, als er den Wagen auf die Fahrbahn rollen sah. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste er seinen Roller ab und stürzte dabei. Dabei verletzte der Senior sich leicht.

(busch-)