Auto gegen Baum geprallt Autofahrer stirbt bei Unfall in Viersen

„Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb vor Ort“, teilte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag mit. Das Auto sei in Richtung Mönchengladbach unterwegs gewesen. Die genauen Umstände des Unfalls seien noch unklar. „Deswegen können wir keine weiteren Angaben, insbesondere nicht zu dem Fahrer machen“, erläuterte der Polizeisprecher weiter. Den Angaben zufolge sicherte ein Unfallaufnahmeteam die Spuren, die Ermittlungen dauern an. Der Bereich der Rheindahlener Straße blieb am Freitag bis etwa 13.30 Uhr gesperrt.