Vorfall in Viersen : Zeuge folgt betrunkenem Autofahrer

Foto: Michael Scholten

Viersen Die Polizei hat am Montag auf dem Willy-Brandt-Ring einen 43-jährigen Viersener gestoppt, der mit seinem Auto Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Wie die Polizei berichtet, war der 43-Jährige gegen 21.30 Uhr am Lichtenberg einem anderen Autofahrer aufgefallen, weil er über einen Gehweg fuhr und vergeblich versuchte, in eine Parklücke zu rangieren.

Der Zeuge folgte ihm, als er in Schlangenlinien weiter fuhr, und gab der Polizei ständig die Position durch.

(RP)