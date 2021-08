Unfall in Niederkrüchten : Autofahrer ignoriert rote Ampel

Unfall in Niederkrüchten

Niederkrüchten Laut Polizei und der Aussage mehrerer Zeugen hat ein Autofahrer auf der Hochstraße in Niederkrüchten eine rote Ampel ignoriert. Das hatte führte zu einem Unfall.

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der B221/K9 am Freitag gegen 19 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Autofahrer (49) laut Zeugenaussagen eine rote Ampel an der Hochstraße zur Kreuzung B221 missachtet. An der Kreuzung kollidierte er mit dem Wagen eines Brüggeners (36). Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.