Mit Alkohol und Drogen im Blut Autofahrer versucht vor Kontrolle zu fliehen

Nettetal-Lobberich · Ein 27-Jähriger wollte sich am Dienstagabend in Lobberich offensichtlich nicht kontrollieren lassen. Die Flucht endete in einem Unfall.

10.07.2024 , 17:45 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend versuchte ein Autofahrer vor der Polizei zu fliehen. Das Auto kam der Polizei gegen 22.30 Uhr auf der Steeger Straße in Lobberich entgegen. Die Beamten wendeten, um den Fahrer zu kontrollieren, was diesen dazu veranlasste, Gas zu geben. Er fuhr Richtung Hinsbeck. Zwar verloren die Polizisten den Sichtkontakt, doch kurz darauf fanden sie das Fahrzeug. Es war von der nassen Fahrbahn gerutscht und gegen ein Werbeschild gefahren. Der 27-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alkohol- und Drogentest verliefen positiv.

