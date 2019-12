Kreisverkehr : Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

Viersen Erneut ist es am Kreisverkehr Krefelder Straße/Kanalstraße/Brüsseler Allee zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 74-jährige Radfahrerin aus Viersen schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 15.35 Uhr. Die 74-jährige überquerte mit ihrem Fahrrad den Radüberweg des Kreisverkehrs aus Richtung Kanalstraße kommend in Richtung Brüsseler Allee. Der Radüberweg ist an dieser Stelle in beide Richtungen für Fahrradfahrer freigegeben. Zur selben Zeit fuhr ein Auto von der Krefelder Straße aus in den Kreisverkehr ein und übersah nach Polizeiangaben die Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin sich schwer verletzte. Sie wurde zur stationären Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. „Der Pkw-Fahrer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle“, so ein Polizeisprecher. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Kombi handeln soll. Nach der unbekannten Städtekennung sollen die Buchstaben „GL“ folgen, anschließend die Zahl 95 und noch zwei weitere unbekannte Ziffern. Hinweise an die Polizei: ☏ 02162 3770.