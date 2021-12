Zusammenprall in Viersen : Autofahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei ermittelt und bittet Unfallzeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Donnerstag gegen 17.15 Uhr an der Gladbacher Straße in Viersen ereignet haben soll.

Wie ein Sprecher am Mittwoch berichtete, sei eine 36-jährige Viersenerin verbotswidrig mit einem E-Scooter auf dem Gehweg gefahren. In Höhe eines Discounters sei ein Auto nach rechts auf den Discounter-Parkplatz abgebogen und habe ihren Fahrweg gekreuzt.

Die 36-Jährige sei hinten rechts gegen den dunkelblauen Kombi geprallt und dadurch leicht verletzt worden. Der Autofahrer sei ohne anzuhalten mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz weggefahren. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)