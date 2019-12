Süchteln : Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Süchteln (RP) Bei einem Auffahrunfall wurde ein 39-jähriger Autofahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Montag gegen 7.30 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Viersen auf der Grefrather Straße in Süchteln in Richtung Grefrath.

