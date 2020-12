Unfall am Autobahnkreuz Neersen : Auto überschlägt sich - drei junge Menschen schwer verletzt

Zei Minderjährige und der 18-jährige Fahrer erlitten schwere Verletzungen (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mönchengladbach in 18-Jähriger verlor am Kreuz Neersen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Eine verletzte Person schwegt noch in Lebensgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 18-jähriger Autofahrer und seine beiden minderjährigen Mitfahrer haben sich mit ihrem Wagen auf der Autobahn überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer hatte am Montagnachmittag beim Autobahnkreuz Neersen im Kreis Viersen aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Wagen überschlug sich mehrmals und schoss dabei über mehrere Leitplanken. Ein zufällig anwesender Sanitäter versorgte die jungen Menschen. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht - auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers bestand bei einer Person Lebensgefahr.

Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei noch, es seien aber keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen.

(juju/dpa)