Mobilität in Viersen : A52: Ausfahrt Viersen gesperrt

Voraussichtlich bis Donnerstag bleibt auf der A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf die Ausfahrt „Mönchengladbach-Nord/Viersen“ voll gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Viersen Ungewöhnliche Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Autobahn 52: Durch den Ausfall der Ampelanlage an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Nord/Viersen zur L116 kam es am Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstauungen an der Autobahnabfahrt.

Straßen NRW sperrte deshalb in Fahrtrichtung Düsseldorf die Ausfahrt Mönchengladbach-Nord/Viersen komplett, richtete eine Umleitung ein. Bis die Ampelanlage repariert sein wird – voraussichtlich am Donnerstag –, bleibt die Ausfahrt gesperrt.

(mrö)