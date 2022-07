Vorfall in Schwalmtal : Ersthelfer befreien Insassen aus Unfallwagen

Schwalmtal Für zwei Stunden war die Autobahn 52 in Richtung Düsseldorf am Sonntag gesperrt.

Weil Ersthelfer am Unfallort schon eingeschritten sind, ist dem Löschzug Waldniel der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal bei einem Einsatz am Sonntagmittag etwas weniger zu tun geblieben als gewöhnlich. Gegen 12.16 Uhr war die Wehr über digitale Meldeempfänger mit dem „Stichwort TH1 - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall“ alarmiert und zur Autobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf gerufen worden. Dort waren zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt, mehrere Insassen waren betroffen. Ersthelfer hatten sie schon aus den Wagen befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Die Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.