Autosuche in Viersen : Auto voll Müll — jetzt ermittelt die Polizei

Dieser schwarze Peugeot 206 CC parkte bis vor wenigen Tagen an der Schmiedestraße. Auf dem Rücksitz lag unter anderem ein Autoreifen. Foto: Harald Prost

Viersen Der Viersener, der sicher ist, der von der Schmiedestraße verschwundene Wagen gehört ihm, hat ihn als gestohlen gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer

Noch immer rätseln Anne Becker und Lebensgefährte Michael Schraven, wo ihr Auto abgeblieben ist. Denn dass es sich bei dem mit Müll bepackten Peugeot 206, der bis vor wenigen Tagen an der Schmiedestraße in Süchteln abgestellt war, um ihren Wagen handelte, daran haben sie keinen Zweifel. Wie ist das abgemeldete Auto aus der Mietgarage in Viersen nach Süchteln gekommen? Und wo ist es jetzt?

In einem Bericht der Rheinischen Post über illegal entsorgten Müll an der Schmiedestraße hatte das Paar am Montag ein Foto des schwarzen Peugeots entdeckt. Becker und Schraven erkannten das Auto, das sie eigentlich müllfrei in einer abgeschlossenen Garage in Viersen wähnten, sofort. Schraven fuhr hin, wollte sicherheitshalber die Seriennummer mit der in seinen Unterlagen vergleichen – doch das Auto war weg. Noch am Montagabend hat er Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei gestellt. Was die beiden allerdings bisher noch nicht geprüft haben: Steht ihr Auto womöglich doch in der Garage? Ende Januar sei der Mietvertrag ausgelaufen, seitdem hätten sie es noch nicht geschafft, es abzuholen, erzählen sie. Ihr Garagenschlüssel passe nun nicht mehr. Alles Weitere werde der Polizei überlassen, sagt Becker. „Wir ermitteln“, bestätigt ein Polizeisprecher.

Anne Becker und Michael Schraven an der Schmiedestraße. Foto: Nadine Fischer