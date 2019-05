Auto prallt in Kinderwagen : Junge (3) aus Brüggen bei Unfall verletzt

Brüggen Laut Polizei übersah die Autofahrerin die Mutter mit ihren Kindern am Westwall in Brüggen-Bracht.

Leichte Verletzungen hat sich ein Junge (3) aus Brüggen zugezogen, als er mit seiner Mutter den Westwall in Brüggen-Bracht überqueren wollte. Am Freitag um 15.48 Uhr bog eine Nettetalerin (51) mit ihrem Wagen bei Grün von der Stiegstraße nach links in den Westwall ab. Laut Polizei übersah sie eine Mutter (31), die die Fußgängerfurt am Westwall bei Grün mit ihrem Sohn und einem Kinderwagen aus Richtung Königstraße überqueren wollte. Der Junge ging neben dem Kinderwagen, als die Autofahrerin diesen mit der Pkw-Front berührte. Der Kinderwagen prallt gegen den Dreijährigen, er stürzte und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.