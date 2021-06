Unfall in Niederkrüchten : Auto kollidiert mit Radlerin

Unfall in Niederkrüchten

Niederkrüchten Im Kreuzungsbereich „An der Beek“ in Niederkrüchten sind ein Auto und ein Pedelec zusammen gestoßen. Die 55-jährige Radfahrerin stürzte dadurch.

Eine Autofahrerin (29) ist am Donnerstag kurz nach 11 Uhr mit einer Radfahrerin (55) im Bereich „An der Beek“ in Niederkrüchten-Elmpt zusammengestoßen; dabei wurde die Radlerin leicht verletzt. Dies teilte die Polizei mit. Die 55-Jährige war mit ihrem Pedelec unterwegs, als eine Niederkrüchtenerin mit dem Auto aus einer Grundstückseinfahrt kam. Sie missachtete Vorfahrt der Radlerin, die gerade an der Einfahrt vorbeifuhr.