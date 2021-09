Kriminalität in Viersen : Auto in Boisheim angezündet

Die Feuerwehr Boisheim löschte das brennende Fahrzeug. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Viersen-Boisheim Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag ein Auto in Viersen-Boisheim in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht meldeten Anwohner des Pütterhofer Wegs in Viersen-Boisheim ein brennendes Fahrzeug. Bei dem Wagen handelt es sich laut Polizei um einen älteren VW Golf. Die Feuerwehr Boisheim löschte das Feuer. „Die Kripo geht davon aus, dass der Golf angezündet wurde“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Wagen habe im Frontbereich gebrannt. Der Brandort liegt am Rand eines Wohngebietes und geht in einen landwirtschaftlich genutzten Bereich über. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sie bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Telefon 02162 3770.

(mrö)