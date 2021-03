Auto in Brüggen-Bracht überschlägt sich : 89-Jähriger stirbt nach Unfall

Brüggen Ein Passant hatte der Polizei gemeldet, dass kurz vor Breyell in der Kurve ein Auto auf dem Dach liege. In dem Fahrzeug saß ein 89-Jähriger, der später im Krankenhaus starb.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der Breyeller Straße unterwegs: Er kam vermutlich aus Richtung Bracht und fuhr in Richtung Breyell. Um 9.47 Uhr meldete ein Passant der Polizei, dass kurz vor Breyell in der Kurve ein Auto auf dem Dach liege, es befände sich im Gestrüpp neben der Fahrbahn. Der Fahrer war dort eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn, er wurde wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Senior wenig später an den schweren Verletzungen, die er sich beim Unfall zugezogen hatte.