Polizei bittet um Hinweise Auto gerät in Viersen in Brand

Viersen · In der Nacht zu Montag ist in Viersen-Süchteln ein Auto in Brand geraten, dabei wurde die Front das Feuer laut Polizei nahezu komplett zerstört.

15.05.2023, 15:33 Uhr

Gegen 1.15 Uhr wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Montag nach Süchteln gerufen. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Die Brandursache war am Montag noch unklar. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Die Feuerwehr war gegen 1.15 Uhr zu dem brennenden Auto an der Grefrather Straße gerufen worden. Der Wagen war auf einem Hinterhof abgestellt. Der vordere Teil des Autos wurde durch das Feuer nahezu komplett zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter ☏ 02162 3770 zu melden.

(mrö)