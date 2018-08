Auto gerät in Niederkrüchten in Gegenfahrbahn

Polizeimeldung : Drei Verletzte bei Unfall in Heyen

Niederkrüchten Bei einem Unfall am Samstag in Niederkrüchten-Heyen sind zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 26-jährige Mönchengladbacherin mit ihrem Auto gegen 14 Uhr auf der B221 in Richtung Brüggen.

