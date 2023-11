Unfall in Viersen Auto erfasst Fußgängerin - fast wäre sie überrollt worden

Eine 43-jährige Frau aus Mönchengladbach ist am Montag bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nur durch eine Notbremsung verhindern, dass er die gestürzte Frau überrollte. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Süchtelner Straße in Viersen, als die Frau die Straße in Richtung Viersener Innenstadt überqueren wollte und in der Mitte der Fahrbahn stehen blieb; sie habe schauen wollen, ob die Straße frei war. Eine Grefratherin (77) war zeitgleich mit ihrem Wagen in Richtung Viersen unterwegs und erfasste die Passantin mit dem Außenspiegel ihres Autos. Diese stürzte und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Der Unfallwagen wurde beschädigt.