Parkplatz in Viersen-Dülken Auto ausgebrannt

Viersen · Am Sonntagabend ist auf dem Schwimmbad-Parkplatz an der Heesstraße in Dülken ein Auto aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

13.03.2023, 14:33 Uhr

In Dülken brannte das Fahrzeug vollständig aus. Foto: Polizei Viersen

Wie die Polizei mitteilte, brannte der Wagen vollständig aus. Eine Anwohnerin hatte die Feuerwehr um 22.30 Uhr über das brennende Fahrzeug informiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)