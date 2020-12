Rettungseinsatz in Viersen : Auto brennt – fünf Menschen verletzt

Die zum Teil schwer Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Viersen Fünf Menschen zwischen 18 und 26 Jahren sind am Donnerstagnachmittag in Viersen bei einem Fahrzeugbrand zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 16.30 Uhr war das Auto auf der Freiheitsstraße in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Vermutlich war ein technischer Defekt am Gastank im Kofferraum ursächlich für das Feuer“, erklärte ein Polizeisprecher. Die fünf Fahrzeuginsassen wurden in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Durch den Rettungs- und Löscheinsatz kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

(mrö)