Ehrung in Viersen Günter Wessels mit Stadtplakette in Silber ausgezeichnet

Gartz hob hervor, dass sich Wessels durch das Bewahren von Geschichte und Natur auszeichne. Der Dülkener war so maßgeblich an dem Prozess beteiligt, durch den die Bockerter Heide als Naturschutzgebiet aus landeskulturellen Gründen anerkannt wurde. Ohne seinen Einsatz wäre es nicht zur Obstbaumallee in Dülken gekommen, wobei er sich ebenfalls für die Pflege der Bäume auszeichnet. Gartz sprach von einem jahrzehntelangen Engagement einer praktischen Heimatkunde, die auf der ganzen Linie eine Auszeichnung mit der Stadtplakette in Silber wert sei. Aufgrund seines außergewöhnlichen und herausragenden Engagements erhielt Wessels dabei ausnahmsweise die silberne Plakette, ohne zuvor mit der Version in Bronze bedacht worden zu sein.