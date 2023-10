Mehr Angebote im Kreis Viersen Naturpark Schwalm-Nette erhält für NRW seltene Auszeichnung

Der Naturpark Schwalm-Nette ist erneut als einer von zwei Naturparks in NRW als Qualitäts-Naturpark ausgezeichnet worden. Bei der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Naturpark-Tags in Haltern am See überreichte Friedel Heuwinkel, Präsident des Verbandes Deutscher Naturparke, die Auszeichnung an Naturpark-Verbandsvorsteher und CDU-Landrat im Kreis Viersen, Andreas Coenen, sowie an Naturpark-Geschäftsführer Michael Puschmann.