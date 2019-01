Nachfahren von NS-Opfer: Australische Nachfahren von NS-Opfer besuchen Elternhaus in Dülken

Australische Nachfahren von NS-Opfer besuchen Elternhaus in Dülken

Dülken 1939 wurde ein jüdischer Viehhändler aus Dülken ins KZ Dachau deportiert. Kurz darauf kam er frei, musste Deutschland aber verlassen. Er floh nach Australien. Jetzt kam sein Sohn aus Australien zu Besuch.

„Könnten Sie mir behilflich sein…“, mit diesen Worten richteten sich Adrian und Candia Bruch Anfang November an die Stadt Viersen. Die Eheleute Bruch baten um Unterstützung bei der Planung einer Reise in die eigene jüdische Familiengeschichte.

Adrian Bruch, gebürtiger Australier, wollte im Rahmen einer Europareise das Elternhaus seines Vaters in Dülken besuchen. In den 1920er-Jahren lebte sein Vater an der Waldnieler Straße mit seiner Familie, Eltern und zwei Geschwistern. Sie waren Viehhändler und betrieben eine Metzgerei.