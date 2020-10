Neue Ausstellungen in der Städtischen Galerie im Park : Viersens Geschichte in Bildern

Eine alte Luftaufnahme zeigt die Kirche St. Remigius in der Mitte. Neben Fotos gehören auch Videos zur Ausstellung „50 Jahre Viersen in Bildern“. Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Galerie im Park zeigt ab Sonntag gleich zwei Ausstellungen zum Stadtjubiläum. Kita-Kinder und Schüler haben sich dafür künstlerisch mit ihrer Heimatstadt auseinandergesetzt, zu sehen sind außerdem rund 700 alte und neue Fotos.

Das „Viersopoly“ verzichtet auf Schlossallee, Gefängnis-Feld und Parkstraße: Stattdessen gibt es Stationen wie den Skulpturen-Park in Viersen, den Wasserturm in Dülken, das Heimatmuseum in Süchteln und die Kirche St. Peter in Boisheim. Zweitklässler der Gemeinschaftsgrundschule Dülken haben das riesige Kunstobjekt nach bekannter Brettspiel-Vorlage gebaut, zu sehen ist es ab Sonntag in der Städtischen Galerie im Park. Dann öffnen dort gleich zwei Ausstellungen: Neben „Mein Viersen – Straßen, Häuser, Menschen“ mit Werken von Viersener Schülern und Kita-Kindern auch „50 Jahre Viersen im Bild“ mit mehr als 700 Fotos. Anlass ist das Stadtjubiläum „50 Jahre Viersen“.