Kunst in Viersen : Menschen in misslichen Lagen

Cool vom Stuhl: Brutal, verzerrt und manchmal leicht erschreckend wirken die realistisch gemalten Acrylbilder von Jan-Luka Schmitz, der an der Kunstakademie Düsseldorf studierte. Er gehört zu den fünf Künstlern, die in der engeren Auswahl fürs Kunstgenerator-Stipendium stehen. RP-Repro: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Städtische Galerie zeigt Werke von fünf jungen Künstlern. Einer von ihnen wird der nächste Kunstgenerator-Stipendiat in der Alten Lateinschule.

In diesen Tagen entscheidet sich, welcher junge Künstler Anfang kommenden Jahres in das Atelier in der Alten Lateinschule einziehen wird und damit in den Genuss des von Stadt und NEW ausgelobten Kunstgenerator-Stipendiums kommt. Ihre Werke sind jetzt in der Städtischen Galerie zu sehen.

In der engeren Auswahl stehen drei Männer und zwei Frauen. Eine Auswahl ihrer Arbeiten ist bis zum 26. September in der Städtischen Galerie zu sehen. Malerei, textiles Arbeiten, Fotografie und Skulptur – ein breites Spektrum wird präsentiert.

Info Wann die Werke zu sehen sind Öffnungszeiten Die Jury-Ausstellung in der Städtischen Galerie im Park ist bis zum 26. September dienstags bis samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Kunstimbiss Am Dienstag, 14. September, 13 bis 13.30 Uhr, führt Jutta Pitzen im 30-minütigen Kunstimbiss durch die Ausstellung.

Florian Glaubitz hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und an der Kunsthochschule Mainz studiert. Er zeigt Fotografien. Sein Interesse ist vielfältig: es reicht von moosbewachsenen Steinen in Island über rätselhaft-verfremdete Detailaufnahmen eines Gefäßes bis zu der fotografischen Dokumentation einer fast vergessenen Bauhaus-Keramikerin.

Isabell Heske lebt in Berlin. Studiert hat sie an der Kunstakademie Düsseldorf. Sie versteht es, mit Textilien gewissermaßen zumlaen. Verschiedene, straff gezogene Stoffe bilden die klaren Hintergründe für die sparsam gestalteten, fast zeichnerisch wirkenden Bildwelten aus Zierrat, Kurzwaren und selbst gefärbten Tüchern.

Auf ein bestimmtes Material legt sich die bildhauerisch arbeitende Nike Kühn nicht fest. Sie arbeitet mit Ton, Bronze, Stoff, Silikon und anderem. Kühn studierte an der Hochschule für Bildende Künstler Braunschweig und lebt in Leipzig. In Viersen präsentiert sie zum Beispiel ein die gesamte Höhe des Ausstellungsraums einnehmendes Tuch, auf dem ein Cochlea-Implantat abgebildet ist. Krücken liegen am Boden. Aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissen, erhalten die Dinge einen Aufforderungscharakter: ihre Struktur, ihre Form zu betrachten, ohne an Funktion zu denken.

Videos, Installation und Fotografien zeigt Marvin Pasch, der sowohl an der Kunsthochschule Mainz als auch an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe war. Er lebt in Krefeld. Viele seiner Arbeiten basieren auf persönlichen Erfahrungen und Träumen. Videos setzen Traumerlebnisse in Szene, rätselhafte Installationen versammeln Elemente, die eine verborgene Bedeutung besitzen.

Brutal, verzerrt und manchmal leicht erschreckend wirken die realistisch gemalten Acrylbilder von Jan-Luka Schmitz, der an der Kunstakademie Düsseldorf studierte. Er wohnt in Korschenbroich. Seine Bildwelten kommen in fröhlichen Farben daher, die Menschen jedoch sind verzerrt, deformiert dargestellt. Überdies befinden sich viele in misslichen Lagen: fallen vom Stuhl, fliegen, scheinbar von einer Matratze in die Höhe katapultiert, in die Luft.