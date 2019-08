Brüggen-Bracht : Aktionstag für neue Mühlen-Flügel

Eine Fotoausstellung und ein Benefizkonzert lockten am Wochenende zur Brachter Mühle. Deren Trägerverein sammelt Geld, damit das Gebäude bald wieder Flügel hat. Geschätzte Baukosten: 210.000 Euro.

Bei der Eröffnung der Ausstellung „Augenblicke 6.0“ des Fotostammtischs in der Brachter Mühle machte deren Trägervereins-Vorsitzender Gerhard Gottwald den Künstlern ein Kompliment: „Es ist eine Fotoausstellung mit immer besser werdenden Akteuren“, lobte er. Und der Fotostammtisch-Sprecher Josef Loven stimmte an: „Happy Birthday…“ – denn Gerhard Gottwald war gerade 70 Jahre alt geworden. Nach der Vernissage schloss sich das Benefizkonzert mit der Akustik-Coverband Silly Vanilly aus Ratingen an.