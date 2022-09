Infos über Produktion der Kakao-Branche : Ausstellung „Make Chocolate fair!“ im Stadthaus in Viersen

Organisatiorinnen: Bürgermeisterin Sabine Anemüller (2.v.l.), Susanne Laurenz (Citymanagement, 2.v.r.) und Vertreterinnen des Forums Eine Welt. Foto: Antje Proemper

Viersen Im Viersener Stadthaus können sich Besucher einer Ausstellung bald über Schokolade und problematische Produktionsbedingungen in der globalen Kakao-Branche informieren.

Die Wanderausstellung „Make Chocolate fair!“ ist von Dienstag, 11. Oktober, bis Montag, 31. Oktober, im Foyer des Stadthauses am Rathausmarkt in Viersen zu sehen. Wie die Stadt informiert, thematisiert die Ausstellung die problematischen Produktionsbedingungen in der globalen Kakao-Branche.

Geplant ist, dass Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) die Ausstellung am 11. Oktober um 16 Uhr eröffnet. Die Schau ist ein Projekt des Vereins Inkota-Netzwerk und wurde vom „Forum Eine Welt Viersen“ in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement der Stadt Viersen organisiert.

Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn es auf St. Martin, Nikolaus und Weihnachten zugeht, sind Schokoladensüßigkeiten gefragt. „Schoko-Nikoläuse, Weihnachtsengel oder Pralinen erfreuen nicht nur Kinderherzen. Aber der süße Genuss hat auch eine Kehrseite – bittere Armut für die Familien der Kakaobauern in Afrika“, erläutert ein Stadtsprecher. „Arbeiterinnen und Arbeiter erhalten meist noch nicht einmal existenzsichernde Löhne. Dadurch sind oft kleinere Kinder zur Mitarbeit gezwungen und die Familien leben trotzdem in Armut. Kinder wie Erwachsene leiden zudem unter dem Einsatz hochgefährlicher Pestizide im Kakaoanbau.“

In der Ausstellung sollen sich Besucher über den Weg von der Kakaobohne zur Schokolade informieren können. „Sie zeigt auf, was jeder und jede Einzelne für eine gerechtere Vermarktung des beliebten Produktes tun kann“, so der Stadtsprecher.

