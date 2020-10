Neue Ausstellung in Niederkrüchten : Ausstellung „Handwerke“ mit neun Künstlern

Die Brüggener Keramikerin Angelika Jansen organisiert die Ausstellung „Handwerke“. RP-Foto: Knappe Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Neun Künstler zeigen am Wochenende, am 3. und 4. Oktober, ihre Werke unter dem Motto „Handwerke“ in Niederkrüchten. Organisiert wird die Ausstellung von der Brüggener Keramikerin Angelika Jansen.

Vor etwa genau einem Jahr fand die Premiere statt. Am ersten Wochenende im Oktober kommt – Corona zum Trotz – die Neuauflage: Dann organisiert die Brüggener Keramikerin Angelika Jansen die Ausstellung „Handwerke“ mit Künstlern und Gestaltern vom Niederrhein. Gemeinsam mit ihr präsentieren acht Künstler Unikate aus den Bereichen Textil, Keramik, Steinbildhauerei, Fotografie, Holzarbeit und Goldschmiedekunst. Die Künstler konnten in den vergangenen Monaten wenig oder gar nicht ausstellen. Umso mehr Zeit verbrachten sie in ihren Ateliers. Die neuen Produkte bringen sie mit nach Niederkrüchten.

Wie 2019 mit dabei sind: die im Iran geborene Textildesignerin Nilufar Badiian, die Stoffen aus alten Zeiten nachforscht, die Kölner Textilkünstlerin Ilex Hild, deren Arbeiten an die der Bauhauskünstlerinnen erinnern, Angelika Jansen mit ihren Keramiken, deren Oberflächen wie bemalt wirken. Ebenso der Tischler und Restaurator Markus Nießen aus Kevelaer und Claudia Schäfer, die Schmuckdesignerin mit den ausgefallenen Ideen. Neu dazugekommen sind die Fotografin Gabriele Marl, die Steinbildhauerin Lisa Lepper, die sich mit der Verbindung von Stein und Wasser befasst, sowie Textildesignerin Heike Reul, die Unikatkleidung herstellt.

Bis auf Lisa Lepper sind alle Künstler Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Angewandte Kunst in Düsseldorf. Dies ist eine von fünf Bezirksgruppen. Die Arbeitsgemeinschaft mit mehr als 220 Kunsthandwerkern sorgt mit den Ministerien der Landesregierung für die Einbindung des Kunsthandwerks in die Entwicklung der Wirtschaft in NRW. Die Ausstellung bietet einen vielfältigen Einblick in die Arbeit der angewandten Künstler. Jedes Unikat ist käuflich zu erwerben.