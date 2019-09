Ausstellung in Viersen : Als die Viersener Franzosen waren

Napoleon, hier zu sehen in einem Porträt von François Gérard aus der Zeit um 1805 bis 1815, hinterließ auch am Niederrhein Spuren. Foto: Reichsmuseum Amsterdam

Der Verein für Heimatpflege zeigt ab Sonntag die Ausstellung „Meter, Maire und Code Civil. Französische Herrschaft am Rhein“.

Ein Viersener Bäcker hatte im 19. Jahrhundert ein besonders herrschaftliches Gebäck im Sortiment. Er verkaufte Spekulatiusplätzchen, etwa so lang wie ungekochte Spaghetti, die Napoleon Bonaparte in Uniform und mit Zweispitz auf dem Kopf darstellten. Die dazu passende Holzform des Bäckers können Besucher ab Sonntag im Salon der Villa Marx in Viersen begutachten: Sie ist Teil der neuen Ausstellung „Meter, Maire und Code Civil. Französische Herrschaft am Rhein“, die das Leben im Kreis Viersen in der Zeit von 1801 bis 1814 in den Blick nimmt.

Kuratorin Britta Spies und der Vorsitzende des Heimatvereins, Albert Pauly, an einem der interaktiven Bildschirme. Foto: Nadine Fischer

Hinter der Ausstellung steckt der Verein für Heimatpflege Viersen, Kuratorin ist Britta Spies. „Das ist unsere zehnte Ausstellung in fünf Jahren“, sagt der Vereinsvorsitzende Albert Pauly. Insgesamt mehr als 15.000 Besucher schauten in all den Monaten vorbei – für so einen kleinen Salon und eingeschränkte Öffnungszeiten sei das doch eine beachtliche Zahl, ergänzt er. Das Thema Frankreich „hat mich unheimlich gereizt“, erzählt Pauly. Welche Spuren haben die Franzosen nach der so genannten Franzosenzeit im Kreis Viersen hinterlassen? Wie war damals das Leben unter französischer Herrschaft? Oder wie es Pauly formuliert, „wie ist das eigentlich, wenn man morgens aufwacht und plötzlich Franzose ist?“ Das soll die Ausstellung dokumentieren.

Der Basaltbrocken war Teil des Stützsystems für eine geplante Zugbrücke über den Nordkanal. Foto: Nadine Fischer

Info Vom 15. September bis zum 8.Dezember Dauer Die Ausstellung „Meter, Maire und Code Civil. Französische Herrschaft am Rhein“ des Vereins für Heimatpflege ist von Sonntag, 15. September, bis Sonntag, 8. Dezember, im Viersener Salon der Villa Marx an der Gerberstraße 20 in Viersen zu sehen. Öffnungszeiten Donnerstag bis Samstag, 15 bis 18 Uhr, außerdem an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Eintritt Der Eintritt ist frei, die Ausstellung ist barrierefrei zu erreichen. Kontakt www.heimatverein-viersen.de und www.viersener-salon.de

Der Verein für Heimatpflege hat die Eckpunkte der Historie zusammengefasst: Von 1801 an gehörten die linksrheinischen Gebiete zum französischen Staat, plötzlich lebten die Bewohner nicht mehr im Kurfürstentum Köln, im Herzogtum Jülich oder Geldern, sondern sie waren Bürger der Französischen Republik im Département de la Roer. Sie hatten keinen Bürgermeister mehr, sondern einen „Maire“. Sie erlebten die Einführung einer neuen Währung, einer neuen Amtssprache, eines neuen Verwaltungssystems. Adel und Klerus verloren ihre Privilegien und ein neues Gesetzbuch, der Code Civil, sollte allen Bürgern die Gleichheit vor dem Gesetz garantieren. Das metrische System mit Meter und Kilogramm ersetzte offiziell die alten Maße wie Elle, Fuß, Malter oder Scheffel. Unter den neuen Machthabern entwickelte sich in der agrarisch geprägten Region allmählich ein modernes Wirtschaftssystem und manche in dieser Zeit entstehende Branche wie das Textilgewerbe.

Erstmals habe der Heimatverein eng mit mehreren anderen Museen aus der Region zusammengearbeitet und dadurch viele Leihgaben erhalten, erzählt Pauly. Doch auch Privatleute steuerten Stücke bei, zum Beispiel alte Briefe. „Die Planung der Ausstellung hat ungefähr zwei Jahre gedauert“, ergänzt Kuratorin Britta Spies. Ab Sonntag seien 40 bis 50 Originalexponate im Salon zu sehen, dazu mehr als 100 Kopien und mehr als 50 Abbildungen, die nacheinander auf einem Bildschirm eingeblendet werden. Neben dem Alltagsleben soll auch das Leben des französischen Herrschers Napoleon Bonaparte dokumentiert werden – unter anderem mittels Bilderbögen und Karikaturen.

Dietrich Preyer wurde 1813 Maire der Gemeinde Viersen. Foto: Kreisarchiv Viersen

Zu den wenigen bis heute sichtbaren baulichen Zeugnissen der Franzosenzeit gehören die Reste des damals begonnenen Nordkanals und das Kanalwärterhaus an der Krefelder Straße in Viersen. Foto: Peter Abrahams

Auf den Waagschalen konnten Münzen auf ihren tatsächlichen Wert hin geprüft werden. . Foto: Nadine Fischer

Der Viersener Joachim Weier produzierte 1645 eine Münzwaage mit Gewichten. Foto: Nadine Fischer

Aufwändig gestaltetes Geschirr gehört zu den Exponaten, die in Vitrinen untergebracht sind. Foto: Nadine Fischer