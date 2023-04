Stadtbibliothek in Viersen In der Stadtbücherei Saatgut „ausleihen“

Bis Mittwoch, 31. Mai, ist in der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt 1b in Viersen die Wanderausstellung „Verbotenes Gemüse – historische und regionale Gemüsesorten“ zu sehen. 49 Infotafeln sind Teil der Ausstellung. Diese dokumentiere „die ganze Vielfalt der in unseren Breiten im Freiland kultivierbaren Obst- und Gemüsesorten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.