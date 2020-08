Kunst in Viersen : Männer, Frauen und Kinder im Krieg

Hendrik Beikirch stellt 19 Arbeiten in der Städtischen Galerie aus, die zum Nachdenken verleiten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Der Künstler Hendrik Beikirch ist für seine monumentalen Wandgemälde von Menschen an Fassaden überall auf der Welt bekannt. In seiner Ausstellung „Krieger“ in Viersen zeigt er 19 Arbeiten, von denen manche erschrecken.

„Nur“ 19 Arbeiten sind es, die in der Ausstellung mit Arbeiten von Hendrik Beikirch ab sofort in der Städtischen Galerie im Park in Viersen zu sehen sein werden. Aber glaube keiner, da sei man schnell durch. Im Gegenteil: Diese 19 zum Teil mehrteiligen Arbeiten haben es in sich, manche erschrecken den Betrachter und rütteln an seiner Bequemlichkeit. Und verleiten zum Nachdenken – aber auch zu dankbarer Reflexion. Bekannt und außergewöhnlich sind auch Beikirchs monumentale Wandgemälde von Menschen an Fassaden überall auf der Welt.

„Krieger“ hat der 46-jährige Beikirch seine Präsentation in Viersen genannt. Der Künstler zeigt Männer, Frauen und Kinder, die auf irgendeine Weise in kriegerische Konflikte verwickelt sind. Nicht alle sind aufgrund von Attributen – Gewehren, der Unterstand, die Granate – unmittelbar als Krieger oder Soldaten zu erkennen. „Ich gebe eine Andeutung vor, der Rest passiert in den Köpfen der Betrachter“, sagt Beikirch. Blickt man lediglich in das Gesicht des Porträtierten, so erkennt man das Wesen des einzelnen Individuums, schaut in seine Seele, verletzlich, voller Angst, Melancholie und Nachdenklichkeit, aber auch unbestimmter Hoffnung.

Seit 2019 bereist er Gebiete, in denen kriegerische Konflikte herrschen. Er war bislang in der Ukraine, Russland, Syrien, dem Libanon und Israel. „Man braucht Kontakte vor Ort“, erklärt der Künstler. Darüber entstehen Kontakte zu den Soldaten und der Miliz.

Ein Übersetzer überwindet die sprachlichen Grenzen. Was danach passiert, entzieht sich oft der kontrollierten Planung. „Man braucht Glück“, beschreibt Beikirch die Situation. „Oft ist es so, dass nicht ich die Leute finde, sondern die Leute mich finden.“

Die „Leute“ sind dann die, die er porträtiert. Er kommt mit ihnen ins Gespräch, lernt sie zu verstehen, auch wenn er als Pazifist ihre Teilnahme an militärischen Konflikten nicht nachvollziehen kann. Doch ein wertendes Urteil erlaubt er sich nicht. Seine Arbeit ist eher eine Art sensibler Dokumentation. Fast alle Porträtierten, so erinnert er sich, sagen: „Ich mache das, damit meine Kinder eine bessere Zukunft haben.“

In dieser Diskrepanz zwischen bewaffnetem Konflikt und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft sieht Beikirch den Anlass für das Bewusstsein der Dankbarkeit, die wir Menschen in Deutschland für unsere gesicherte, friedliche Lebenssituation haben dürfen. In der Regel fotografiert Beikirch die Menschen vor Ort, hier und da entsteht auch eine Skizze.

Zu Hause im Atelier werden die Fotografien in einer außergewöhnlichen, wie weich-gezeichneten Art mit Acrylfarbe und Tinte in schwarz-weiße Leinwandbilder übertragen. Sie besitzen einen hohen ästhetischen Reiz: In ihrem Großformat glaubt man jede einzelne Falte eines Gesichtes zu entdecken – aus der Distanz. Geht man näher heran, beginnt sich das Bild im Abstrakten aufzulösen.

Egal aus welcher Distanz: Immer kommt der Mensch dem Betrachter höchst nahe. Seinen Emotionen ebenso wie jeder Furche, jedem Barthaar. Die Hängung ist streckenweise ungewöhnlich. Manch ein Bild schließt sich direkt an die Raumecke an. Schnell wird klar: hier geht es um Blickachsen und Verbindungen zu anderen Gemälden. Subtil und intelligent, diese Präsentation. Beikirch hat sie vertrauensvoll an seinen dänischen Galeristen Erasmus Fischer gegeben, natürlich nicht, ohne seine Ideen mit einzubringen.

Die Titel der Arbeiten bestehen aus ortsspezifischen Angaben. Macht man sich die Mühe, die Begriffe zu recherchieren, findet man den Ort in den jeweiligen Kriegsgebieten.

Der verletzliche Mensch mit einer Granate in seiner Hand, der 32-jährige Soldat, der wie ein 60-jähriger aussieht, die Sanitäterin, die vor dem Dienst im Einsatzgebiet ihre Haare hochbindet – es gibt niemals die eine Wahrheit, weder über den Menschen noch über die politische Situation. Auch das zeigt Beikirch.