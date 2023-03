Ab 19. März in der Städtischen Galerie Wolframm zeigt Bilder in Viersen

Wolframm konzipiert ausdrucksstarke Bilder aus mehreren Motiven in einer Kombination von Malerei, Sprayen und Handsiebdruck auf Aluminiumplatten, die er per Hand schleift. „Gerade durch den Handsiebdruck erreiche ich jedes Mal etwas absolut individuelles“, betont er. Was er schaffe, müsse ihm selber gefallen. Er müsse dahinter stehen, fügt Wolframm an. Vielfach setzt er in seinen Bildern Musikgrößen, Politikern oder anderen Personen des öffentlichen Lebens ein Denkmal. „Dadurch sind viele persönliche Beziehungen entstanden.“ Unter anderem hat er so Werke geschaffen, die von den abgebildeten Personen, wie dem Dalai Lama oder den Scorpions, signiert wurden. Der soziale Aspekt ist dem Künstler wichtig. Teilerlöse seiner Arbeiten lässt er wohltätigen Zwecken zukommen.