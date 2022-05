Kultur in Brüggen : Ausstellung lässt den Rhythmus der Farben erleben

Die Ausstellung Colourscapes mit Arbeiten von Rolf Gerhards wird am Sonntag im Kultursaal der Burg eröffnet. Der Künstler unterrichtete bis zu seiner Pensionierung Kunst und Deutsch an der Gesamtschule. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Künstler Rolf Gerhards zeigt seine Bilder unter dem Titel „Colourscapes“ im Kultursaal der Burg Brüggen. Es ist ein energiegeladener Wettstreit feinster Farbtropfen und -rinnsale.

Charakteristisch für Rolf Gerhards Schaffen ist ein energiegeladener Wettstreit feinster Farbtropfen und -rinnsale. Vom 8. Mai bis 14. August zeigt der Viersener Künstler im Kultursaal der Burg Brüggen unter dem Titel „Colourscapes“ eine Auswahl vorwiegend großformatiger und mehrteiliger Bilder. In diesen Arbeiten geht es immer auch um den Eigenwert der Farben. In mindestens 50 bis 70 Farbschichten entfachen hier unendlich viele Sprenkel die Wirkung einer permanenten Vibration mit dynamischer Ausstrahlung und oft geheimnisvoll anmutenden Lichtwerten.

Unter den ausgestellten Gemälden wird auch eine Impression der Burg Brüggen zu sehen sein - nicht im naturgetreuen Abbild, sondern schemenhaft im brodelnden Miteinander scheinbar vor- und zurückspringender Farbsprenkel. Der einzige lokale Bezug der Präsentation verortet nebenbei Leben und Wirken des Künstlers: Gerhards hat in Dülken sein Atelier, und unterrichtete bis zur Pensionierung an der Gesamtschule Brüggen Kunst und Deutsch. Wegen der Corona-Pandemie war die Ausstellung zunächst verschoben worden. Mit seinen Bildern nimmt der Künstler den Betrachter mit auf Reisen nach Schottland, Frankreich und vor allem nach Island, dem Land, das in seiner aktuellen Schaffensphase besonders präsent ist. Die Bilder sind inspiriert von Naturerleben oder architektonischen Vorbildern, vermitteln eine Ahnung von Gegenständlichkeit und schwingen doch in Richtung Abstraktion.