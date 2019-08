Neue Ausstellung in Brüggen : Bilder und Objekte zwischen den Welten

Ab sofort ist eine neue Gruppenausstellung im Kultursaal der Burg Brüggen zu sehen.

Der promovierte Kunsthistoriker Christian Krausch aus Mönchengladbach stellte die Werke vor. Er ging in seiner Laudatio auf die verschiedenen Herangehensweisen an das Thema ein. Entstanden sind Bilder ebenso wie Wandobjekte und Fotografien.

Martin R. Becker integriert die Verfahren QR-Code und Barcode mit einem Blick etwa in einen Swingerclub. Durch Umwandlung des Motivs in Nullen und Einsen würden die Situationen an Realität verlieren. Andrea Much zeigt komplexe Leinwandarbeiten als Träger von Stimmungen. Die Werke mit den Titeln „Aufbruch“ und „Fahren oder Fliegen“ beschäftigen sich mit der Ambivalenz zwischen Festhalten und Loslassen. Sie ist begeistert von dem unbedarften Blick der Kinder auf diese Welt und nutzt Elemente aus Kinderzeichnungen für ihre Interpretation.