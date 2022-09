Container am Kreuzherrenplatz : Ausstellung in Brüggen erinnert an NS-Opfer

Ausstellung in Brüggen erinnert an NS-Opfer

Brüggen Mit persönlichen Gegenständen von Opfern des Nazi-Terrors die Vergangenheit lebendig machen und die letzten Besitztümer, die so genannte Effekten, zurück an die Familien geben: Das sind die Ziele der interaktiven Wanderausstellung „Stolen Memory“.

Nachdem die Ausstellung bereits im Juni in der Gemeinde Schwalmtal gezeigt wurde, wird sie am Freitag, 23. September, in der Burggemeinde eröffnet von Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und Lea Schäfer (Arolsen Archives). Treffpunkt ist um 18 Uhr der aufklappbare Übersee-Container, der auf dem Kreuzherrenplatz in Brüggen aufgestellt wird.