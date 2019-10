Ausstellung in Niederkrüchten : Handwerk: Nachhaltig und originell

Ausstellung in Niederkrüchten

Niederkrüchten Sieben Künstler zeigten bei einer Ausstellung im Tor 21 Selbstgemachtes.

Am Wochenende fand die Ausstellung „Handwerke“ im Ambiente des Studio Tor 21 im Gewerbepark an der Beeck in Niederkrüchten statt. Dort, wo sonst Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden, zwischen Kabelrollen, Vorhängen und weißen Wänden, hatten sich sieben Frauen und Männer mit ihren gewebten Schals und Kleidern, mit Keramik-, Glas- und Holzobjekten, mit Schmuck und mit Malerei niedergelassen.