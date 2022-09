Ausstellung in Schwalmtal-Amern : Künstler lieben den Mühlenturm

Stellen aus: Jutta Brandt-Stracke (l.) und Gabriele Schweer, dahinter: Kirsten Selly Selke (l.), Renate Siems und Reiner Stracke. Foto: Gemeinde Schwalmtal

Schwalmtal An zwei Wochenenden sind in Amern Arbeiten von fünf Kunstschaffenden zu sehen. Was Besucher dort am 24. September zum ersten Mal betrachten können.

Den Amerner Mühlenturm haben die seit zwei Jahren in Krefeld lebenden Künstler Jutta Brandt-Stracke und Reiner Stracke im Frühjahr eher zufällig entdeckt. Aber sie haben sich in ihn verliebt und beschlossen, mit Kollegen dort eine Ausstellung zu organisieren. Am Samstag, 24. September, ist es soweit: Gemeinsam mit Gabriele Schweer, Kirsten Selly Selke und Renate Siems zeigen sie auf allen Etagen des Kunstturms insgesamt gut 100 Arbeiten, überwiegend Gemälde und Fotos, daneben einige Objekt von Reiner Stracke.

Es ist eine vielfältige, bunte Mischung geworden. Im Eingangsbereich des Turms können sich die Besucher orientieren: Jeder Aussteller hat einige Arbeiten dort aufgehängt, beim Erkunden der Etagen wird das Unterscheiden der einzelnen Kreativen immer leichter.

Da ist Jutta Brandt-Stracke, 69-jährig, deren Öl- und Acrylbilder magische Traummomente in realistische Darstellungen verpacken, die der Betrachter erst für wahr hält, dann aber doch merkt: „Da stimmt etwas nicht“. Eine Blume wächst im Innenraum, eine Frau scheint sich an einer Landschaft anzulehnen.

Die in Moers lebende Gabriele Schweer (56), nimmt Motive aus ihrer näheren und weiteren Umgebung mit ihrer Kamera auf und verleiht ihnen durch die Nachbearbeitung ein neues Wesen. Manche Fotografien erhalten ein fast malerisches Aussehen.

Kirsten Selly Selke (55) lebt in Tönisvorst. Ihre Bilder beschreibt sie als sowohl realistisch als auch abstrakt: Da steht beispielsweise ein Oldtimer im Zentrum des Bildes vor einer alten Hausfassade, doch die Fläche rund um das Auto löst sich wie in einem Nebel auf.

Renate Siems (68) lebt in Krefeld. Ihre überwiegend ungegenständlichen Bilder sind über zahlreiche Schichten und vielen Struktur gebenden Materialien aufgebaut: Marmormehl und Sand verbinden sich mit den Pigmenten, manchmal setzt sie auch Bitumen oder Gips ein. „Spannend ist zu sehen, wie sich so ein Bild verändert“, sagt sie.

Reiner Stracke (68) beschäftigt sich mit Fotografie, dabei interessiert ihn das Detail. Das nimmt er so auf, dass es dem Betrachter verfremdet erscheint. Häufig schneidet er Details aus Fotografien aus und schichtet sie übereinander – auch so entsteht ein malerischer Eindruck.

Auch die Kolleginnen von Jutta Brandt-Stracke sind nun in den Turm verliebt und schwärmen von dem schönen Ausstellungsort.