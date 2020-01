Ausstellung in Viersen : Niederrheiner, die Geschichte schrieben

Viersen Die neue Ausstellung „Der Niederrhein – Schauplatz europäischer Geschichte“ im Viersener Salon stellt sechs Persönlichkeiten aus der Region in den Mittelpunkt. Ein Renaissance-Gelehrter ist ebenso vertreten wie ein berühmter Autor aus dem Mittelalter. Am Sonntag wird die Schau eröffnet.

Kurator Alexander Grönert hatte keine Wahl. Das Thema der ersten Ausstellung, die er für den Verein für Heimatpflege Viersen planen sollte, war schon vor seinem Amtsantritt vorgegeben: „Der Niederrhein – Schauplatz europäischer Geschichte, Teil 2“. Der Duisburger Grönert fing also an zu grübeln, dachte sich: „Viersen als Nabel der Welt, im Ernst?“ Was, bitte schön, sollte das denn für eine Ausstellung werden? Aber dann recherchierte Grönert, studierte die Bücher des Historikers Leo Peters zum Thema. Und er stellte fest: Der Kreis Viersen hat Persönlichkeiten von internationaler Bedeutung hervorgebracht. Leben und Wirken sechs dieser Persönlichkeiten stellt die neue Ausstellung des Heimatvereins ab Sonntag, 26. Januar, im Viersener Salon vor.

Die erste Ausstellung vor fünfeinhalb Jahren im Viersener Salon hatte den Titel „Der Niederrhein – Schauplatz europäischer Geschichte“. Grundlage dafür war das gleichnamige Buch des Historikers Leo Peters. 2018 erschien der zweite Band, also hatten Pauly und seine Mitstreiter die Idee, dazu ebenfalls eine Schau zu organisieren. Kuratorin Britta Spies habe aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten müssen, erklärt Pauly, deshalb fragte er bei Alexander Grönert an, den ihm ein Freund empfahl. Grönert ist hauptberuflich Sammlungsleiter im Museum Schloss Moyland.

Der neue Kurator erklärt: „Aufgabe war, das Buch in etwas Dreidimensionales, Begehbares zu übersetzen.“ In Peters Werk „werden Ereignisse beschrieben, die alle hier in der Gegend gespielt haben – vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert“. Für die Ausstellung wollte Grönert Menschen, die diese Ereignisse mitbewegt haben, in den Mittelpunkt rücken. Dabei griff er nicht nur auf den zweiten, sondern auch auf den ersten Band von Peters zurück. Dass er sechs Persönlichkeiten auswählte, sei aus ganz pragmatischen Gründen geschehen „Mehr als sechs kriegen wir hier nicht unter.“