Ausstellung in St. Nikolaus Als Brüggen noch ein Krankenhaus hatte

Über die Geschichte des Brüggener Rochus-Hospitals weiß der Lobbericher Werner Backes wenig. Doch er besitzt etwas, das den Abriss des Gebäudes überstanden hat: sechs bunte Glasfenster aus der ehemaligen Krankenhauskapelle, angefertigt vom Mönchengladbacher Künstler Josef Höttges. Vor ein paar Jahren habe er sie bei Ebay ersteigert, sie sollen beim Leerräumen eines Hauses in Brüggen gefunden worden sein, erzählt der 75-Jährige. „Ich finde die Fenster traumhaft schön“, sagt er. Damit sich auch andere Betrachter am Anblick der sechs abgebildeten Heiligen Klara, Elisabeth, Odilia, Antonius, Franziskus und Rochus erfreuen können, stellt er die Fenster nun für eine Ausstellung in der Kirche St. Nikolaus zur Verfügung. Zusätzlich werden Bilder des ehemaligen Krankenhauses gezeigt, auch dessen Geschichte ist Thema der Ausstellung „Als Brüggen noch ein Krankenhaus hatte“.