Bistro Café Landei : Außenzelt des Cafés angezündet

Niederkrüchten Mittwochnacht um 23.30 Uhr wurde der Pavillon eines Cafés auf der Kahrstraße in Niederkrüchten angezündet. Das ausgebrochene Feuer dehnte sich über den Pavillon auf eine Holzverkleidung aus. Auf Grund eines Brandmelders wurde das Feuer bemerkt und konnte schnell gelöscht werden.

Zum Glück wohnt Matthias Janke nicht weit weg von seinem Bistro Café Landei an der Kahrstraße in Brempt. Die Vermieterin hatte den Brandmelder gehört und ihn angerufen. So konnte das gelegte Feuer am Außenpavillon schnell mit einem Gartenschlauch gelöscht werden. Das war eine aufregende Nacht am Mittwoch zwischen 23 und 0 Uhr. Mit Brandbeschleuniger war durch ein Loch in der Außenwand Feuer gelegt worden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Schlimmer ist für Janke der ideelle Schaden, da auch handgemachte Möbel beschädigt wurden. Am Donnerstag musste einer Gesellschaft von 20 Gästen abgesagt werden.Doch der Betrieb geht weiter, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage. Handwerker werden alles provisorisch richten. Das Team vom Landei hofft, den Betrieb zum Wochenende wieder normal aufnehmen zu können. Für Hinweise auf den Brandstifter wurde eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt.