Grüne beschäftigen sich mit Hunden Ausschuss berät über Tierfriedhof und Freilauf in Brüggen

Das liegt auch an der Einschätzung der Verwaltung: Anders als von den Grünen vorgeschlagen wird die Einrichtung eines Haustier-Friedhofs am Borner See unmöglich sein. Dies hatte die Verwaltung in einer ersten Stellungnahme zum Thema erklärt und dies damit begründet, dass in diesem Bereich ein Wasserschutzgebiet bestehe.