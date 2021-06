In Schwalmtal : Ausschuss berät über Angebot für Schwangere

Schwalmtal Ein Antrag der Schwalmtaler Bündnisgrünnen wird im Fachausschuss weiterberaten. Sie haben eine Idee, um etwas gegen den Mangel an Hebammen zu unternehmen.

Hintergrund des Antrages ist ein Mangel an Hebammen, so die Grünen: Dieser führe dazu, „dass etwa 20 Prozent der werdenden, jungen Mütter in Deutschland keine Hebammen-Versorgung haben“, begründet die Ratsfraktion. Die offenen Hebammensprechstunde soll Frauen, die keine Hebamme gefunden haben, einen niederschwelligen Ersatz bieten. In ihrem Antrag schreibt die Fraktion, dass in der Gemeinde Schwalmtal etwa 30 bis 40 werdende Mütter jährlich von dem Mangel betroffen seien.