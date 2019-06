Boisheim : Boisheims Bolzplatz soll zum Festplatz werden

Der Hauptausschuss berät am Montag darüber, ob und wie das Gelände zum Festplatz umgestaltet wird. Es gibt zwei Varianten.

Die große Wiese am Pütterhöfer Weg ist frisch gemäht. Jürgen Kalina stapft über längliche Grashügel. Dorthin, wo irgendwann mal das Festzelt der St.-Petri-Schützenbruderschaft Boisheim stehen soll. Aber es gehe um mehr, betont der Vorsitzende der örtlichen CDU: „Das ist ein Projekt für die Boisheimer Vereine.“ Bereits vor zwei Jahren hatte die Viersener CDU-Fraktion beantragt, das bisher als Bolzplatz genutzte städtische Grundstück zwischen Pütterhöfer Weg und Kapellenstraße umzugestalten: die Tore auf dem Bolzplatz zu erneuern und einen Grillplatz anzulegen. Am Montag soll der Hauptausschuss entscheiden, ob und wie die Fläche tatsächlich umgestaltet wird.

In der Zwischenzeit seien viele Gespräche geführt worden, erzählt Kalina. Dafür lege die Verwaltung jetzt gute Pläne vor, „sie sind ganz in unserem Sinne“. Der Hauptausschuss befasst sich in seiner Sitzung mit zwei Varianten. Die erste Variante setzt voraus, dass die Stadt Landes-Fördermittel aus dem Programm „Ländlicher Raum 2014 bis 2020“ beantragt. Dann würde der Platz für rund 46.000 Euro umgestaltet, 65 Prozent kämen aus der Förderung. Es wäre genug Geld verfügbar, um zum Beispiel für 2000 Euro neue Tore zu kaufen, dazu drei bis vier neue Bänke für rund 2800 Euro, die um eine Feuerstelle gruppiert werden. Außerdem könnte für etwa 15.000 Euro ein wassergebundener Weg zum Standort des Festzelts angelegt werden. In der zweiten Variante geht die Stadtverwaltung davon aus, dass Fördermittel ausbleiben. Dann sei „aufgrund der reinen Freiwilligkeit dieses Projektes“ ein strengerer Maßstab anzulegen, informiert die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche. Die Stadt würde – sofern die nötigen Haushaltsmittel bereitgestellt werden – bis zu 27.000 Euro ausgeben. Strom, Kanal- und Wasseranschluss wären enthalten, auch die Zuwegung im Einmündungsbereich von der Straße zur Wiese. Für Grillplatz und Tore bliebe zum Beispiel kein Geld. Hinzu kommen noch jährlich 120 Euro Mietkosten für ein Stromzählergerät.