Ausländerbehörde Viersen Keine Arbeitserlaubnis wegen Personalnot

Dass es nicht schneller gehe, sei der prekären Pesonalsituation geschuldet. Der Stadtsprecher: „Aktuell sind in der Ausländerbehörde faktisch zwei von neun Stellen besetzt. Das Defizit zur Sollstärke begründet sich in aktuell noch unbesetzten Stellen ebenso wie in krankheitsbedingten Ausfällen.“ Drei Mitarbeiter befänden sich in der Einarbeitungsphase. „Aufgrund der Komplexität des Rechtsgebietes nimmt das einige Zeit in Anspruch und bindet zusätzliche Kapazitäten bei den bereits eingearbeiteten Kräften.“