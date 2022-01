Nach Raub in Viersen : Verletzter in Bankfiliale gefunden

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Zeugen haben am Dienstagmorgen im Vorraum einer Bankfiliale am Lindenplatz in Viersen-Süchteln einen verletzten Mann aufgefunden. Wie die Polizei berichtete, gab der 38-jährige Viersener an, gegen 1 Uhr auf dem Heimweg von Unbekannten getreten worden zu sein.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter anschließend die Geldbörse des Vierseners raubten. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall, telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.

(naf)